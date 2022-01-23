Новини вихідних: держава заплатила Ахметову по боргах, історія зі "зливом" даних з Дії
Про ФРС. Керуючий директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що підвищення ставок у США може мати серйозні наслідки для країн із високим рівнем боргу, в якому переважає долар.
Про "зелений тариф". Державне підприємство Гарантований покупець сплатило компанії олігарха Ріната Ахметова ДТЭК ВДЕ 2,7 мільярдів по боргам "зеленого тарифу".
Про Дію. У мережі поширюється інформація про те, що користувач одного форумів виставив оголошення на продаж даних мільйонів українців, стверджуючи про їх походження з сайту diia.gov.ua. У Мінцифрі називають це провокацією та продовженням гібридної війни.
Про звітність. ФОПи 1-3 групи зможуть подати річну декларацію у застосунку "Дія".
Про автоцивілку. Після збою внаслідок кібератаки, який спричинив зупинення оформлення та перегляд електронних полісів автоцивілки, всі послуги відновлені.
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