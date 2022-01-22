Кібератака: продаж електронних полісів автоцивілки відновлений

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Після збою внаслідок кібератаки, який спричинив зупинення оформлення та перегляд електронних полісів автоцивілки, всі послуги відновлені.

Про це ЕП повідомили у компанії "Експрес Страхування"

Там зазначили, що спочатку відновилися внутрішні сервіси моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), можна було переглянути поліси, але оформляти нові поліси поки що було не можна.

Однак через якийсь час відновилася і можливість оформлення нових полісів.

Нагадуємо:

Відновив роботу реєстр Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), який під час кібератаки "зламали" в ніч з 13 на 14 січня 2022 року.

Внаслідок збою в роботі баз даних Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ) оформлення електронних полісів автоцивілки тимчасово зупинене.

Ілля Колдомасов