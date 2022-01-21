Новини 21 січня: дефолт державної корпорації, падіння акцій на Уолл-Стріт
Про фондовий ринок. 20 січня акції світових компаній почали активно втрачати свою ринкову вартість, і продовжили падіння наступного дня – все через інфляцію.
Про Bitcoin. Найпопулярніша у світі криптовалюта Bitcoin 21 січня впала до 38 536 доларів – найнижчого значення з початку серпня 2021 року.
Про ДПЗКУ. Державна продовольчо-зернова корпорація може сплатити лише 9% потрібної суми виплати за китайським кредитом, що означає її дефолт.
Про Приватбанк. Мін’юст США вчетверте звернувся до суду щодо можливого виведення Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим коштів з "Приватбанку" з вимогами на 6 млн доларів.
Про МВФ. Міжнародний валютний фонд створює фонд у 50 млрд доларів, що кредитуватиме країни з низьким та середнім доходом для боротьби з кліматичними змінами. Кошти може отримати й Україна.
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