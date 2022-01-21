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МВФ виділить 50 мільярдів доларів на екологію, частину отримати може й Україна

П'ятниця, 21 січня 2022, 09:00
 
getty images

Міжнародний валютний фонд створює фонд у 50 млрд доларів, що кредитуватиме країни з низьким та середнім доходом для боротьби з кліматичними змінами.

Про це повідомляє Bloomberg.

Кошти зможуть отримати всі країни з низьким рівнем доходу та такі, що розвиваються, а також країни із середнім рівнем доходу з ВВП на душу населення менше 12 тисяч доларів на рік (340 тис. грн на рік – ЕП).

Під ці критерії підпадає й Україна, де ВВП на душу населення у 2020 році становило понад 3,7 тисячі доларів.

Таким чином, отримати гроші для протидії глобальному потеплінню зможуть близько 75% країн МВФ. Фонд планують запустити до кінця 2022 року.

Проте чи може кожна окрема країна отримати доступ до фонд МВФ визначатиме індивідуально, залежно від боргової політики країн та їхньої сталості у проведенні структурних змін. 

Крім того, аби отримати доступ до фонду, країна має вже співпрацювати з МВФ за основною програмою.

Траст буде фінансуватися багатшими країнами, які спрямовують свої резерви в МВФ "біднішим" країнам. Фонду доведеться мобілізувати 50 мільярдів доларів для того, аби впоратися з прогнозованим попитом.

Фонд спрямований на вирішення довгострокових проблем економічної стабільності, зокрема – зміну клімату, готовність до пандемії та цифровізацію. Передбачається, що виконавчий комітет може дати старт ініціативі на зборах у квітні, а до кінця року вона повністю запрацює.

В МВФ пояснили, що сума грошей, яку будь-яка країна може позичити з трасту, буде обмежена 150% квоти МВФ країни, але не більше 1,4 мільярда доларів.

Співробітники фонду пропонують дати країнам 20 років на повернення коштів, а погашення позики, за винятком виплати відсотків, починатиметься через 10 років.

Економічна правда

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МВФ

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