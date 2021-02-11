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Авіаперельоти Зеленського у 2020 році обійшлись платникам податків в 22 мільйони

Четвер, 11 лютого 2021, 15:50
 

На перельоти делегацій за участю президента Володимира Зеленського в 2020 році Державне управління справами витратило 22,25 млн грн.

Про це свідчать данні єдиного веб-порталу використання публічних коштів spending.gov.ua

Найбільші витрати були пов'язані з перельотом за маршрутом "Київ-Цюріх-Тель-Авів-Київ" в січні – понад 2,5 млн грн.

Ще в 1,05 млн грн обійшовся платникам податків переліт Володимира Зеленського на Мюнхенську конференцію в лютому.

Вартість послуг з авіаперельоту до Риму на зустріч з Папою Римським склала 998 тис грн.

Не дивлячись на те, що найдорожчими були міжнародні перельоти, майже половина від загальної суми витрачених коштів, припала на внутрішні авіаперевезення – 10,4 млн грн.

Послуги з авіаперевезення президента Володимира Зеленського надає Державне авіаційне підприємство "Україна", яке перебуває в управлінні Державного управління справами.

Нагадаємо:

Державне управління справами у 2020 році здійснило 91% закупівель без аукціонів, а найбільшою статтею витрат попри коронавірус були авіаперевезення.

Економічна правда

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Зеленський авіа гроші

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