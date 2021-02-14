Зеленський підписав у ОАЕ двосторонні документи задля покращення співпраці у сферах туризму та інвестицій

Президент Володимир Зеленський в Об'єднаних Арабських Еміратах підписав низку двосторонніх документів, спрямованих на розвиток відносин між країнами у сферах туризму та інвестицій.

Про це йдеться на сайті ОП.

Документи були підписані за результатами зустрічі делегацій України під головуванням Володимира Зеленского та спадкоємного принца емірату Абу-Дабі шейха Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна.

Зокрема, було підписано Протокол між урядами України та ОАЕ про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом ОАЕ про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал.

Також було підписано меморандум про взаєморозуміння покликаний заохочувати відповідальні іноземні інвестиції у сільське господарство та сприяти розвитку торгівлі агропродовольчою продукцією.

"Укладення цього документа матиме позитивний вплив на співробітництво між Україною та ОАЕ у галузі продовольчої безпеки та на збільшення обсягів двосторонньої торгівлі", - йдеться у повідомленні.

Також був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору. Повідомляється, що це має на меті активізувати співпрацю в туристичній галузі та збільшить двосторонній пасажиропотік.