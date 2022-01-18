Гривня на закритті міжбанку зміцніла до євро, але ослабла до долара

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18 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,37 – 28,39 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 28,37 – 28,39 гривні;

Євро – 32,24 – 32,26 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,26 – 28,54 гривні. Євро купують за 32,10 гривні, продають за 32,48 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 28,33 – 28,46 гривні, євро – 32,23 – 32,37 гривні.

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Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 18 січня на рівні 28,12 гривні.

18 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,26 – 28,28 гривні.

Головною причиною виникнення певних перекосів між попитом та пропозицією валюти у січні був психологічний чинник, пов’язаний із геополітичними подіями довкола України та реакцією на них учасників ринку, кажуть в НБУ.

Економічна правда