Курс валют на 18 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
18 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,26 – 28,28 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:55 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США – 28,37 – 28,39 гривні;
Євро – 32,30 – 32,33 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,22 – 28,48 гривні. Євро купують за 32,06 гривні, продають за 32,45 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 28,32 – 28,50 гривні, євро – 32,23 – 32,41 гривні.
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Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 18 січня на рівні 28,12 гривні.
Економічна правда
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