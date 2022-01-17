Офіційний курс: гривня перетнула позначку у 28 за долар і 32 за євро

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Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 18 січня на рівні 28,12 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,06 грн (на 17 січня – 31,99 гривні).

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Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 17 січня на рівні 27,95 гривні.

15 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,10 – 28,12 гривні.

15 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,26 – 28,28 гривні.

Економічна правда