Новини 13 січня: арешт "Більшовика", запуск українського супутника
Про арешт "Більшовика". Суд наклав арешт на 100% статутного капіталу Першого київського машинобудівного заводу (колишній "Більшовик") через можливе зловживання посадових осіб Фонду держмайна під час приватизації.
Про український супутник. Американська компанія SpaceX успішно запустила і вивела на орбіту український оптичний супутник Січ-2-30.
Про бензин. Великі мережі АЗС підвищили ціни на бензин та дизпальне, зокрема, найбільша консолідована мережа групи "Приват" підвищила ціни на бензин та дизельне паливо на 1 грн/л.
Про локалізацію. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який вимагає наявності української складової під час державних закупівель продукції машинобудування.
Про податок на Google. Техгігант Apple підвищує ціни на застосунки в App Store на 20% внаслідок набуття чинності закону про оподаткування електронних послуг нерезидентів.
Про землю "Укрзалізниці". Понад 321 га земель "Укрзалізниці" несанкціоновано зайняли фізичні особи - йдеться про 460 ділянок, які розташовані на територіях 4 регіональних філій.
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