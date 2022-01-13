"Податок на Google": Apple підвищує ціни в App Store на 20% 

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Техгігант Apple підвищує ціни на застосунки в App Store на 20% внаслідок набуття чинності закону про оподаткування електронних послуг нерезидентів.

Про це повідомляє AIN.UA.

Підвищення цін на платформі очікується протягом декількох наступних днів (13-14 січня). Таким чином компанія закладає обов’язкову сплату податку на додану вартість (20%) згідно оновленого податкового законодавства.

Водночас ціни не підвищать для підписок з автоматичним поновленням, наприклад – Apple Music.

Так званий закон про "податок на Google" зобов'язує інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати 20% ПДВ до українського держбюджету. Водночас він прибрав з законодавства норму про сплату українцями 20% ПДВ за купівлю реклами у нерезидентів.

Нові норми набули чинності 1 січня 2022 року.

Закон почав діяти 1 січня 2022 року, проте eBay, Amazon, Meta, Google та інші технологічні компанії повідомили про збільшення вартості послуг ще в грудні 2021 року.

Читайте детальніше: "Податок на Google" від Ради: чи подорожчає для українців Netflix, Apple, Google та Facebook

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо оподаткування електронних послуг нерезидентів, який Верховна Рада ухвалила 3 червня.

3 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4184, який, зокрема, зобов'яже інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.





