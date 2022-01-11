Новини 11 січня: повільне відновлення економіки світу, падіння цін на газ 

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Про український газ. "Укргазвидобування" у 2021 році скоротило валовий видобуток природного газу на 3,7% (на 527,3 мільйона кубометрів) порівняно з 2020 роком – до 13,67 мільярда кубометрів

Про порт. За підсумками 2021 року в спеціалізованому морському порту "Ольвія" встановили новий абсолютний рекорд з перевалки вантажів.

Про екологію. Кувейт, що завдячує своїм багатством видобутку нафти, інвестуватиме лише у сталі активи згідно ESG-принципів

Про відновлення. Світовий банк погіршив прогноз щодо темпів зростання глобальної економіки - банк очікує сповільнення зростання з 5,5% у 2021 році до 4,1% у 2022 і 3,2% у 2023 роках.

Про біржу. Ціна за природний газ на нідерландському хабі TTF опустилася до 973 доларів за тисячу кубів

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Китай занурюється в боргову кризу і закривається від світу. Якими будуть наслідки?

Піднебесна виробляє товари для всього світу, а його ВВП зростає вдвічі швидше, ніж у середньому на планеті. Однак це не триватиме вічно, зараз у країні великі проблеми.

На Бога надійся, а сам відкладай. Як працює перший в Україні церковний пенсійний фонд

З 2008 року в Україні працює перший релігійний недержавний пенсійний фонд. Як він з'явився, як влаштований, скільки відкладають його учасники на старість, і куди інвестує кошти церковний фонд?