Новини 10 січня: найвища за 4 роки інфляція, виплата "ковідної тисячі" на пластикові картки

Про інфляцію. За 2021 рік ціни в Україні зросли на 10%, найбільше – на газ та електроенергію, а також на продукти харчування.

Про "ковідну тисячу". Цього тижня два банки – Альфа та Моно – розпочинають видачу пластикових карток "єПідтримка".

Тим часом, ПриватБанк попереджає про нову шахрайську схему про "1000 гривень".

Про iPhone 14. У мережі з’явилися фото нового iPhone, на якому "чубчик" з датчиками та фронтальною камерою зменшили до невеликого овального отвору по центру.

Про Кука. У 2021 фінансовому році глава Apple Тім Кук заробив майже 100 млн доларів - це на 570% більше, ніж роком раніше.

Про сертифікати. Термін дії сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу скоротять до дев'яти місяців.

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Заробити та вберегтися від інфляції: куди вкладати кошти в 2022-му

У 2021 році традиційні фінансові інструменти показали свою безпорадність перед інфляцією. Як вберегти накопичене від знецінення у 2022 році?