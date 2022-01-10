Новий iPhone 14 може позбутися "чубчика" на екрані

iPhone 13 apple

У мережі з’явилися фото нового iPhone, на якому "чубчик" з датчиками та фронтальною камерою зменшили до невеликого овального отвору по центру.

Про це повідомляє Forbes.

Новини про те, що у новій моделі може зникнути типовий для останніх моделей Apple "чубчик", з’явилися ще раніше. Зокрема, про це писав користувач Dylankt: за його словами, обидві моделі iPhone 14 Pro матимуть виріз у формі "таблетки".

Раніше такий дизайн розглядався лише на рівні концепцій і не вважався серйозним претендентом на випуск. У компанії ж казали, що не можуть позбутися "чубчика" на екрані, де повинні розташовуватися датчики Face ID та фронтальна камера.

Dylankt – анонімний користувач Twitter. Протягом року він неодноразово публікував інформацію щодо продукції Apple до її виходу – і був зрештою максимально точним.

Наразі у мережі з’явилися фото того, як може виглядати майбутній iPhone. На них видно, що нова модель матиме лише овальний отвір згори посередині екрану – без "чубчика", який вперше з’явився у iPhone X.

ФОТО: БЕН ҐЕСКІН

Як зазначає Forbes, схоже, що Apple вже ухвалила таке рішення, адже минулого місяця компанія домовилася з LG щодо поставок нових панелей. Водночас точна форма нового отвору на екрані не була відома напевне.

Наразі не зрозуміло, чи вся лінійка iPhone 14 оновить дизайн, чи таке рішення охопить лише Рro моделі.

Економічна правда