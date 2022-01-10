Два банки почали видавати пластикові картки "єПідтримки"
В Україні цього тижня два банки розпочинають видачу фізичних карток "єПідтримка".
Про це повідомляють пресслужба "Альфа-Банку" та співзасновник проєкту monobank Олег Гороховський.
Як розповіли у monobank (Універсал банк), оформити пластикову картку користувачі матимуть змогу з вівторка, 11 січня. Це зможуть зробити всі, хто вже оформив цифрову карту "єПідтримка" – для цього потрібно буде в меню картки обрати відповідну послугу.
Випуск картки буде безкоштовним, проте доведеться сплатити 50 грн за послугу доставки "Новою Поштою".
Оформити фізичну картку в "Альфа-Банку" (банк російського бізнесмена Михайла Фрідмана) можна з 10 січня. Таку карту видаватимуть новим клієнтам, яким було недоступне оформлення цифрової картки. Для цього необхідно з паспортом та ІПН звернутися до будь-якого відділення банку.
Ті клієнти, які вже мають цифрову картку, можуть отримати пластикову картку на початку лютого. Як і в monobank, їх можна буде отримати "Новою Поштою", або безпосередньо у відділенні.
Нагадуємо:
15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен повністю вакцинований українець отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія".
На цю ініціативу президента з державного бюджету виділили 11 мільярдів гривень – 8 з бюджету 2021 року і 3 з бюджету 2022.
Monobank та Альфа-банк 16 грудня розпочали перші виплати за програмою єПідтримка.
24 грудня гроші за програмою єПідтримки почали нараховувати державні ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк.
Економічна правда
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