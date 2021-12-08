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Гривня різко зміцнилась на закритті міжбанку

Середа, 8 грудня 2021, 17:25
 
фото нбу

8 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,16 – 27,18 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,16 – 27,18 гривні;

Євро – 30,70 – 30,72 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,14 — 27,33 гривні. Євро купують за 30,52 гривні, продають за 30,88 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,18 – 27,26 гривні, євро – 30,60 – 30,71 гривні.

Раніше ЕП розповідала про причини ослаблення курсу: Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 8 грудня на рівні 27,33 гривні.

8 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,27 – 27,29 гривні.

Економічна правда

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