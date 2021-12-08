Новини 8 грудня: Коломойський та "1+1", кінець пандемії

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Про "плюси". Бенефіціарний власник "1+1" Ігор Коломойський вийшов зі складу наглядової ради каналу.

Про пандемію. Американський інвестиційний банк JPMorgan прогнозує, що світова пандемія коронавірусу закінчиться у 2022 році

Про відео. Відеохостинг YouTube запускає в Україні програму YouTube Shorts Fund - компанія, починаючи з грудня, заохочуватиме за їхній внесок авторів та артистів, які створюють креативні та унікальні короткі відео.

Про "тисячу Зеленського". Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону про держбюджет-2021 (законопроєкт №6297), яким виділяється 8 млрд грн на надання допомоги у рамках програми "єПідтримка".

Про санкції. Проєкт оборонного бюджету США на 2022 фінансовий рік (NDAA) не містить пропозиції щодо санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2", на яких наполягали сенатори-республіканці.

Ексклюзив ЕП

Грудневе дежавю: грошей на всі видатки в бюджеті може не вистачити

Як і чому депутати значно ускладнили життя Міністерству фінансів наприкінці року та як це позначиться на державному бюджеті.