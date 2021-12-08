"Карантинні" 8 тисяч: Кабмін виплатить недоотримані гроші тим, хто помилився з реквізитами навесні

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Застрахованим особам, які подавали заявки на отримання допомоги у 8 тис грн у квітні-травні 2021 року, але не отримали її через невірно вказану інформацію про банківський рахунок, виплатять недоотримані суми.

Відповідну постанову прийняв уряд, передає прес-служба Мінсоцполітики.

"Застрахованим особам, які зверталися щодо оформлення допомоги у квітні-травні цього року у зв’язку з запровадженням в окремих регіонах "червоного" рівня карантину, але не змогли отримати допомогу через неправильно зазначені банківські реквізити, надали можливість повторно звернутися через портал Дія для її отримання", - заявили у відомстві.

"Інформація про необхідність подання повідомлення про уточнення реквізитів банківського рахунка для виплати допомоги надійде застрахованим особам від Мінцифри засобами порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка порталу Дія (Дія)", - додали у прес-службі.

Після надходження відповідного повідомлення для отримання допомоги у розмірі 8000 гривень застраховані особи зможуть до 15 грудня цього року включно сформувати і подати повідомлення через Дію, вказавши правильні реквізити банківського рахунка для виплати 8000 грн.

Перерахування допомоги буде проводитись Ощадбанком на банківський рахунок (за стандартом IBAN) у банку, в якому відкрито рахунок, зазначений у повідомленні.

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Нагадаємо:

У червні Пенсійний фонд завершив виплату фінансової допомоги у розмірі 8 тис грн ФОПам - у 2021 році успішно подали 337 946 заявок, за якими виплатили 2,7 млрд грн.

Повідомлялось, що ФОПам і працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від запровадження карантинних обмежень у квітні цього року, вже здійснили виплату держдопомоги у розмірі 8 тис грн на суму 1,4 млрд грн.

Кабмін своєю постановою затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою ФОПи і наймані працівники у "червоних" зонах карантину можуть претендувати на отримання держдопомоги.

9 квітня набув чинності закон про надання держдопомоги у розмірі 8 тис грн підприємцям та найманим працівникам, які зупинили свою діяльність через обмеження в "червоних" зонах.

Економічна правда