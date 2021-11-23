Уряд продав держоблігацій на 4 мільярди, але підняв ставки

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На аукціонах продажу держоблігацій Міністерство фінансів залучило 4,4 млрд грн та підняло ставки за паперами.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Інвесторам запропонували сім випусків цінних паперів в національній валюті.

Терміни обігу та ставки ОВДП були такі:

3 місяці за ставкою 10% (дохідність зросла на 50 б.п.);

6 місяців за ставкою 11,55% (+5 б.п.);

1 рік за ставкою 11,64%;

1,5 роки за ставкою 11,57%;

2 роки за ставкою 12,47% (+9%);

3 роки за ставкою 12,85% (+15%).

Найбільший попит був зосереджений на 6-місячних паперах, від розміщення яких до державного бюджету було залучено 3,3 мільярди гривень. Заявки за 5-річними ОВДП було відхилено.

Всього від розміщення державних цінних паперів до державного бюджету було залучено 4,4 млрд гривень.

Нагадуємо:

В НБУ пояснили, що новини про ймовірне військове вторгнення Росії з метою дестабілізації ситуації в Україні не мали значного впливу ані на валютний ринок України, ані на привабливість українських цінних паперів.

Міністерство фінансів 16 листопада продало облігацій внутрішніх держпозик на суму 8 млрд грн.

Економічна правда