Уряд продав держоблігацій на 4 мільярди, але підняв ставки
На аукціонах продажу держоблігацій Міністерство фінансів залучило 4,4 млрд грн та підняло ставки за паперами.
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
Інвесторам запропонували сім випусків цінних паперів в національній валюті.
Терміни обігу та ставки ОВДП були такі:
- 3 місяці за ставкою 10% (дохідність зросла на 50 б.п.);
- 6 місяців за ставкою 11,55% (+5 б.п.);
- 1 рік за ставкою 11,64%;
- 1,5 роки за ставкою 11,57%;
- 2 роки за ставкою 12,47% (+9%);
- 3 роки за ставкою 12,85% (+15%).
Найбільший попит був зосереджений на 6-місячних паперах, від розміщення яких до державного бюджету було залучено 3,3 мільярди гривень. Заявки за 5-річними ОВДП було відхилено.
Всього від розміщення державних цінних паперів до державного бюджету було залучено 4,4 млрд гривень.
Нагадуємо:
В НБУ пояснили, що новини про ймовірне військове вторгнення Росії з метою дестабілізації ситуації в Україні не мали значного впливу ані на валютний ринок України, ані на привабливість українських цінних паперів.
Міністерство фінансів 16 листопада продало облігацій внутрішніх держпозик на суму 8 млрд грн.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua