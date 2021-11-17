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Через відсутність палива не працюють 23 блоки ТЕС і ТЕЦ – Укренерго

Середа, 17 листопада 2021, 09:20
 
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В Україні через відсутність палива станом на 15 листопада не працювали 23 блоки теплових електростанцій та теплоелектроцентралей загальною потужністю 7,85 ГВт. 

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі НЕК "Укренерго".

"За заявками виробників, через відсутність палива не можуть працювати 23 блоки ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,85 ГВт (на ранок 1 листопада – 23 блоки та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,88 ГВт)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на 15 листопада в аварійному ремонті також не перебувало жодного блоку ТЕС та ТЕЦ, тоді як на ранок 8 листопада — 4 блоки та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 0,8 ГВт.

Виробництво на ТЕС за 8-14 листопада порівняно з попереднім тижнем зменшилося на 9,5% (до 812 млн кВт-год) попри збільшення споживання електроенергії. Причиною зниження в Укренерго назвали зростання обсягів виробництва інших видів генерації — АЕС (на 4%), ГЕС (на 19%) та СЕС і ВЕС (на 32,2%).

Нагадуємо:

Для балансування енергосистеми в зимовий період уряд пропонує вмикати газові енергоблоки ТЕС та ТЕЦ.

Ключовим стабілізуючим чинником цього опалювального сезону буде атомна генерація - у роботі буде 14 блоків із 15, в уряді впевнені, що цей ОЗП пройдуть спокійно.

Економічна правда

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ТЕС ТЕЦ вугілля газ

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