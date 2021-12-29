Гривня на закритті міжбанку ослабла

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29 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,21 – 27,23 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 27,21 – 27,23 гривні;

Євро – 30,88 – 30,90 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,08 – 27,28 гривні. Євро купують за 30,47 гривні, продають за 30,86 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,15 – 27,25 гривні, євро – 30,51 – 30,64 гривні.

Нагадуємо:

28 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 – 27,22 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 29 грудня на рівні 27,22 гривні.

29 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,17 – 27,19 гривні.

Економічна правда