Гривня на закритті міжбанку ослабла
29 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,21 – 27,23 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США – 27,21 – 27,23 гривні;
Євро – 30,88 – 30,90 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,08 – 27,28 гривні. Євро купують за 30,47 гривні, продають за 30,86 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,15 – 27,25 гривні, євро – 30,51 – 30,64 гривні.
Нагадуємо:
28 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 – 27,22 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 29 грудня на рівні 27,22 гривні.
29 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,17 – 27,19 гривні.
Економічна правда
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