Курс гривні до долара зміцнився на 1 копійку
Четвер, 30 грудня 2021, 10:15
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 30 грудня на рівні 27,21 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,78 грн (на 29 грудня – 30,84 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 29 грудня на рівні 27,22 гривні.
29 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,17 – 27,19 гривні.
29 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,21 – 27,23 гривні.
Економічна правда
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