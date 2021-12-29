Курс валют на 29 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

29 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,17 – 27,19 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 27,18 – 27,20 гривні;

Євро – 30,68 – 30,70 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,08 – 27,28 гривні. Євро купують за 30,48 гривні, продають за 30,86 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,12 – 27,22 гривні, євро – 30,51 – 30,69 гривні.

Нагадуємо:

28 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 – 27,22 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 29 грудня на рівні 27,22 гривні.

Економічна правда