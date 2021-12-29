Офіційний курс гривні до долара майже не змінився
Середа, 29 грудня 2021, 09:45
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 29 грудня на рівні 27,22 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,84 грн (на 28 грудня – 30,82 гривні).
Нагадуємо:
28 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,24 – 27,26 гривні.
28 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 – 27,22 гривні.
Економічна правда
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