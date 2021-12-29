Офіційний курс гривні до долара майже не змінився

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 29 грудня на рівні 27,22 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,84 грн (на 28 грудня – 30,82 гривні).

Нагадуємо:

28 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,24 – 27,26 гривні.

28 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 – 27,22 гривні.

Економічна правда