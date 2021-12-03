Офіційний курс: гривня зміцнилась до євро
П'ятниця, 3 грудня 2021, 19:43
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 6 грудня на рівні 27,30 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,83 грн (на 3 грудня – 30,94 гривні).
Раніше ЕП розповідала про причини ослаблення курсу: Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року
Нагадуємо:
3 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,32 – 27,34 гривні.
3 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 – 27,27 гривні.
Економічна правда
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