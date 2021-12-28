Всі розділи
Укр / Рус

Гривня зміцнилася на валютних торгах

Вівторок, 28 грудня 2021, 17:15

28 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 – 27,22 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,20 – 27,22 гривні;

Євро – 30,72 – 30,74 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 28 грудня на рівні 27,23 гривні.

28 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,24 – 27,26 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют на 24 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 24 грудня 2021, 11:55
Гривня на міжбанку знову зміцнюється 23 грудня 2021, 18:45
Гривня ослабла до євро: закриття торгів 22 грудня 2021, 17:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!