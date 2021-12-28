Гривня зміцнилася на валютних торгах

28 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 – 27,22 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,20 – 27,22 гривні;

Євро – 30,72 – 30,74 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 28 грудня на рівні 27,23 гривні.

28 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,24 – 27,26 гривні.

Економічна правда