Гривня зміцнилася на валютних торгах
Вівторок, 28 грудня 2021, 17:15
28 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 – 27,22 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 27,20 – 27,22 гривні;
Євро – 30,72 – 30,74 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 28 грудня на рівні 27,23 гривні.
28 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,24 – 27,26 гривні.
Економічна правда
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