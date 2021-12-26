Російський "Газпром" знову відмовився бронювати потужності газопроводу Ямал-Європа на 26 грудня.

Про це повідомляє Reuters.

Видання повідомляє, що зазвичай цим газопроводом російський газ доставляється в Західну Європу, але вже шостий день поспіль йде реверсом до Польщі.

Дані показали, що потоки в точці вимірювання на німецько-польському кордоні йшли на схід у Польщу з годинним обсягом близько 1,2 млн кВтг-год у неділю.

Нагадуємо:

Цього тижня Росія заявила, що зміна напряму потоку газу не була політичним кроком, хоча вона співпадає зі зростанням напруженості між Москвою та Заходом через Україну і підняла ціни на газ до рекордних висот.

Російський "Газпром" знизив транзит природного газу через Україну на 20% – зі 109 мільйонів кубічних метрів до 87,7 мільйона кубометрів на добу.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звернулася до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським Газпромом домінуючим становищем на європейському ринку газу.