Курс валют на 28 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
28 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,24 – 27,26 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:25 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 27,24 – 27,26 гривні;
Євро – 30,85 – 30,88 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,10 – 27,31 гривні. Євро купують за 30,55 гривні, продають за 30,92 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,17 – 27,24 гривні, євро – 30,64 – 30,75 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 28 грудня на рівні 27,23 гривні.
24 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 – 27,25 гривні.
24 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,24 – 27,26 гривні.
Економічна правда
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