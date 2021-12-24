Регулятор зареєстрував емісію акцій національного авіаперевізника на 500 мільйонів

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Національний авіаперевізник "Українські національні авілінії" зареєстрував у Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку дебютний випуск акцій на 500 млн грн.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Випускається 50 тис акцій номіналом по 10 грн, власником всього пакету стане Міністерство інфраструктури.

Раніше Верховна Рада внесла зміни до бюджету-2021 - на формування статутного капіталу національного авіаперевізника виділили 500 млн грн.

20 грудня уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для формування статутного капіталу АТ, що виконує функції національного авіаперевізника.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський анонсував, що в Україні з'явиться національний авіаперевізник Ukrainian national airlines (UNA) - Українські національні авіалінії.

Міністерство інфраструктури та Airbus підписали меморандум про взаєморозуміння щодо національного авіаперевізника. За ним розглядається можливість лізингу/купівлі: шести малих вузькофюзеляжних літаків (типу А220), 12 середніх вузькофюзеляжних літаків (типу А320/А321); 4 широкофюзеляжних літаків (типу А330/350).

На 2022 рік у бюджеті передбачено 1 млрд грн на Українські авіалінії.

Міністерство інфраструктури може закупити п’ять літаків Ан-158 у ДП "Антонов" для Українських національних авіаліній.

Економічна правда