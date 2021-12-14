Національний авіаперевізник планує придбати п’ять літаків "Антонова"

фото: дп "антонов"

Міністерство інфраструктури може закупити п’ять літаків Ан-158 у ДП "Антонов" для Українських національних авіаліній.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури з посиланням на слова міністра Олександра Кубракова та гендиректора Укроборонпрому Юрія Гусєва.

Підписання відповідних контрактів очікується у першому-другому кварталі наступного року.

"Для Українських національних авіаліній, єдиним власником яких є держава, потрібні різні класи літаків. Для регіональних та середньомагістральних перевезень ми розглядаємо Ан-158, який ідеально підходить для перельотів в межах України", — розповів Кубраков.

Гендиректор "Укроборонпрому", до складу якого входить ДП "Антонов", розповів, що підприємство готове протягом наступних 3 років побудувати п’ять таких літаків на замовлення Мінінфраструктури і Національного авіаперевізника.

"При цьому перший літак – протягом першого року", — додав Гусєв.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський анонсував, що в Україні з'явиться національний авіаперевізник Ukrainian national airlines (UNA) - Українські національні авіалінії.

Міністерство інфраструктури та Airbus підписали меморандум про взаєморозуміння щодо національного авіаперевізника. За ним розглядається можливість лізингу/купівлі: шести малих вузькофюзеляжних літаків (типу А220), 12 середніх вузькофюзеляжних літаків (типу А320/А321); 4 широкофюзеляжних літаків (типу А330/350).

На 2022 рік у бюджеті передбачено 1 млрд грн на Українські авіалінії.

Економічна правда