Національний авіаперевізник планує придбати п’ять літаків "Антонова"
Міністерство інфраструктури може закупити п’ять літаків Ан-158 у ДП "Антонов" для Українських національних авіаліній.
Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури з посиланням на слова міністра Олександра Кубракова та гендиректора Укроборонпрому Юрія Гусєва.
Підписання відповідних контрактів очікується у першому-другому кварталі наступного року.
"Для Українських національних авіаліній, єдиним власником яких є держава, потрібні різні класи літаків. Для регіональних та середньомагістральних перевезень ми розглядаємо Ан-158, який ідеально підходить для перельотів в межах України", — розповів Кубраков.
Гендиректор "Укроборонпрому", до складу якого входить ДП "Антонов", розповів, що підприємство готове протягом наступних 3 років побудувати п’ять таких літаків на замовлення Мінінфраструктури і Національного авіаперевізника.
"При цьому перший літак – протягом першого року", — додав Гусєв.
Нагадуємо:
Президент Володимир Зеленський анонсував, що в Україні з'явиться національний авіаперевізник Ukrainian national airlines (UNA) - Українські національні авіалінії.
Міністерство інфраструктури та Airbus підписали меморандум про взаєморозуміння щодо національного авіаперевізника. За ним розглядається можливість лізингу/купівлі: шести малих вузькофюзеляжних літаків (типу А220), 12 середніх вузькофюзеляжних літаків (типу А320/А321); 4 широкофюзеляжних літаків (типу А330/350).
На 2022 рік у бюджеті передбачено 1 млрд грн на Українські авіалінії.
Економічна правда
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