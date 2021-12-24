Уряд продовжив повноваження тимчасових членів правління "Нафтогазу"

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Кабінет міністрів продовжив повноваження членів правління НАК "Нафтогаз України", яких призначили у вересні 2021 року.

Про це йдеться у розпорядженні № 1718-р від 23 грудня, опублікованому на Урядовому порталі.

Кабмін вніс зміни до свого розпорядження від 28 вересня 2021 року про призначення членами правління НАК Олени Бойченко, Владислава Воловика, Маврікія Калугіна та Романа Чумака.

У вересні їх призначили "тимчасово, на період до прийняття новим складом наглядової ради АТ "НАК "Нафтогаз України" рішень щодо формування правління зазначеного товариства, але не пізніше ніж 28 грудня 2021 року".

Натомість у розпорядженні від 23 грудня дату 28 грудня 2021 року замінили на 29 квітня 2022 року.

Нагадуємо:

27 вересня уряд призначив виконуючих обов'язки членів правління НАК "Нафтогаз", Кабмін до призначення наглядової ради виконуватиме її повноваження.

Уряд на наступний день після призначення чотирьох виконуючих обов’язки членів правління НАК "Нафтогаз" - 28 вересня - схвалив їх на ці посади без приставки "в.о." до прийняття новим складом наглядової ради рішень щодо правління.

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Економічна правда