Новини 20 грудня: кредит від Світового банку, тарифи обленерго

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Про кредит. Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила другу позику на розробку політики відновлення економіки України у розмірі 300 мільйонів євро

Про економіку. Реальний валовий внутрішній продукт України у ІІI кварталі зріс на 2,7% у річному вимірі

Про податки. Державна податкова служба скасує рішення про донарахування "Сінево" 1,1 мільярда гривень податків та проведе додаткову перевірку

Про тарифи. Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила тарифи на розподіл електричної енергії та на послуги постачальників універсальних послуг на 2022 рік

Про газ. Компанія "Нафтогаз Трейдинг" на аукціоні 20 грудня на "Українській енергетичній біржі" пропонує до продажу ресурс грудня та ПСГ по 56 112 гривень за тисячу кубічних метрів

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Чи вистачає громадам грошей: рейтинг обласних центрів

Завдяки децентралізації відповідальність за дороги, лікарні та комунальні послуги лягла на плечі місцевої влади. Разом з цим до місцевих бюджетів надійшло більше коштів. Чи достатньо їх для ефективного урядування?