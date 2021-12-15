Штати підняли стелю боргу на 2,5 трильйона, аби уникнути дефолту

unsplash

Палата Представників погодила підвищення на 2,5 трильйона доларів боргової стелі, аби уникнути невиплат за запозиченнями.

Про це повідомляє Bloomberg.

Раніше 14 грудня білль підтримали у Сенаті виключно голосами Демократів. Після голосування у Палаті Представників у 221 проти 209, документ повинен підписати президент США Джо Байден.

Сума у додаткові 2,5 трлн доларів дозволить країні відтермінувати ризики несплати за своїми зобов’язаннями на весь 2022 рік, коли в країні відбудуться вибори до Палати Представників.

Республіканці виступають проти підвищення верхньої межі боргу. Вони вважають, що підвищення стелі має відбуватися разом із скороченням витрат, спрямованих на зменшення дефіциту бюджету та погашення боргу.

Наразі борг США сягає 28,9 трлн доларів. Раніше міністерка фінансів Джанет Йеллен попереджала, що уряд може мати труднощі з виконанням своїх зобов'язань після 15 грудня.

Боргова стеля – загальна сума коштів, яку США може "позичити" на виконання чинних державних зобов’язань, наприклад соціальних виплат, зарплат військовим, обслуговування держборгу тощо. Такі кошти не передбачають нових статей витрат. Вони лише дозволяють урядові виконати зобов’язання, що вже існують.

Хоча нової стелі має вистачити до початку 2023 року, у листопаді 2022 року відбудуться вибори до Палати Представників. Якщо на цих виборах Демократи втратять свою більшість, вони можуть спробувати знову підвищити стелю самотужки до того, як більшість отримають Республіканці.

Нагадуємо:

У Сенаті США підтримали тимчасове підвищення боргової стелі до грудня, аби уникнути неможливості виплат за боргами.

Сполучені Штати 18 жовтня можуть перетнути "боргову стелю", внаслідок чого країна не зможе здійснювати соціальні виплати та сплачувати за боргами.

Раніше агенція Moody’s Analytic оцінила вплив дефолту на економіку Штатів. Неспроможність фінансувати соцвидатки та борги коштуватимуть країні 6 мільйонів робочих місць та 15 трильйонів доларів доходів домогосподарств.

Економічна правда