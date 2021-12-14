Арбітраж у $5 млрд: деталі позову китайців у справі "Мотор Січі"

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Китайські інвестори в українську "Мотор Січ" збільшили позовні вимоги до України до 4,6 млрд доларів і подали повний текст позову в арбітраж.

Про це йдеться у відповіді Міністерства юстиції на запит Економічної правди.

Позовні вимоги стосуються виплати відшкодування Україною за нібито порушення режиму справедливого ставлення та експропріацію інвестицій всупереч Угоді між урядами України та КНР про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Заявлена сума позовних вимог складає 4,59 мільярдів доларів. Раніше, у 2020 році, у запиті про арбітражне провадження було визначено приблизну суму позовних вимог у розмірі 3,6 мільярдів доларів.

У Мін’юсті також роз’яснили, що позивачем в арбітражному провадженні є не компанія Skyrizon, а 6 громадян Китаю. Раніше китайське видання Global Times повідомляло, що позов подала саме компанія Skyrizon. Нагадаємо, що газета є частиною офіційного видання Комуністичної партії Китаю.

Місцем арбітражного провадження обрано м. Гаага, Нідерланди. Адмініструючий орган - Постійна палата третейського суду у Гаазі.

У Міністерстві підкреслили, що досліджують позовну заяву та додані до неї докази, і не можуть передчасно надавати юридичної оцінки фактам.

Водночас у відомстві додали, що "повний текст позову є дуже детальним, сповненим скандальних припущень, підтримується емоційними твердженнями, до нього додані у якості доказів "роздуті" експертні висновки (зокрема, щодо розміру позовних вимог)".

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Нагадуємо:

Китайський інвестор "Мотор Січі" назвав неприпустимими заяви української влади про можливу націоналізацію підприємства та пригрозив новими позовами.

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", заявивши, що вона загрожує національній безпеці США.

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

Уряд виступає за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні, розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ", але йому "абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів".

Дана Гордійчук, ЕП