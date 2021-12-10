Київська обхідна дорога: розпочався перший конкурс на будівництво
Укравтодор розпочав конкурсний відбір компанії на будівництво першої ділянки дороги, вартість робіт – 5,4 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Укравтодора, тендер на майданчику "Playtender".
Першої ділянки дороги передбачає будівництво відрізка від траси М-07 Київ – Ковель – Ягодин до М-06 Київ – Чоп завдовжки 18 кілометрів.
Проєкт передбачає будівництво 9 штучних споруд, зокрема двох мостів, шести шляхопроводів та однієї естакади.
Конкурс відбудеться у три етапи. Спершу потенційні виконавці виражають свою зацікавленість (до 6 січня 2022 року) та подають кваліфікаційні пропозиції, після чого відбувається оцінка комерційних пропозицій учасників.
У 2020 році було вперше презентовано проєкт будівництва нової Київської обхідної дороги, яка пролягатиме довкола столиці. Її планують реалізувати до 2025 року в межах програми "Велике будівництво" як один з мегапроєктів.
Планується, що проєкт будівництва дороги коштуватиме 85 мільярдів гривень та матиме протяжність 180 км.
Загалом дорога матиме шість ділянок та сполучить траси М-07 Київ – Ковель, М-06 Київ – Чоп, М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам’янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь, М-03 Київ – Харків та М-01 Київ – Чернігів.
Нагадуємо:
На засіданні 6 грудня Кабінет міністрів затвердив постанову щодо реалізації експериментального проєкту будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва.
Укравтодор та компанія Bechtel Overseas Corporation підписали меморандум щодо співпраці в рамках реалізації Проєкту будівництва обхідної дороги навколо Києва (КОД).
Економічна правда
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