Регулятор повернувся до купівлі валюти на міжбанку

unsplash

Нацбанк протягом тижня 6 грудня - 10 грудня викупив на міжбанку 54 млн доларів, при цьому не здійснював операцій з продажу.

Про це свідчать дані валютних інтервенцій НБУ.

З усього обсягу операцій з купівлі валюти, 10 млн доларів НБУ здійснив за найкращим курсом, решту – за єдиним.

Загалом з початку року НБУ викупив на ринку 3,7 млрд дол, продав 1,1 млрд дол.

У 2020 році Нацбанк викупив на ринку 4,93 млрд дол, продав 3,89 млрд дол.

Останніми тижнями регулятор значно наростив обсяг продажу валюти на міжбанку. Про причини ЕП розповідала у матеріалі: Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року

Нагадуємо:

Нацбанк протягом тижня 29 листопада - 3 грудня продав на міжбанку 154,5 млн доларів, а викупив – 5 млн доларів.

Індекс споживчих цін у Сполучених Штатах прискорилася до 6,8% – найвищого значення за майже 40 років. На тлі цих новин котирування долара впали.

Економічна правда