Українці розповіли, що думають про ідею з економічним паспортом – опитування

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53% опитаних українців позитивно ставляться до ідеї запровадження економічного паспорта, 28% - нейтрально, 16% - негативно.

Про це свідчать результати опитування соціологічною групою "Рейтинг" протягом 6-8 грудня 2021 року

При цьому, 32% опитаних добре обізнані про ідею, 40% - щось чули про це, 28% - нічого не відомо про цю ініціативу.

Серед тих, хто добре поінформовані про ініціативу, підтримка становить 62%, чверть - не підтримують.

Нагадаємо:

Повнолітні українці, що народилися з 1 січня 2019 року, отримають понад 620 тисяч грн кожен.

Крім того, що потрібно народитися найпізніше у 2019 році, необхідно виконати ще дві умови: мати українське громадянство та проживати на території України протягом останніх 5 років.

Виплати у 620 тисяч грн прогнозують в Офісі президента, який розробляв законопроєкт. Перше покоління дітей, які отримають ці кошти, з’явиться у 2037 році. Усього в цей рік доведеться сплатити 191 млрд грн.

Законопроєкт про економічний паспорт, внесений президентом на розгляд Ради, передбачає створення Фонду майбутніх поколінь - державні внески здійснюватимуться щороку на кожного учасника Фонду до досягнення ним 18 років.

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти щодо запровадження економічного паспорту.

У владній команді очікують, що діти, які матимуть економічний паспорт та отримуватимуть на спецрахунки кошти від рентних платежів, на момент досягнення повноліття матимуть на рахунках по 10 тисяч доларів в еквіваленті (у гривні з урахуванням інфляції).

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що незабаром на персональному рахунку кожного неповнолітнього українця будуть накопичуватись кошти за користування та видобутку надр країни.

Більше про те, хто отримає гроші, звідки їх візьмуть і чи вистачить грошей на програму читайте у статті Економічної правди: Покоління Зе: народжені при президентові Зеленському отримають по 20 тисяч євро. Як це буде?

Економічна правда