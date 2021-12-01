Дефіцит держбюджету лише на третину сягає планового

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За січень-листопад 2021 року загальний фонд державного бюджету зведено з дефіцитом у 57,4 млрд грн за планових 175,7 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Результати листопада

У листопаді до загального фонду державного бюджету надійшло 122,2 млрд гривень, що на 10,2% (+11,3 млрд грн) перевищує план.

Більшу частину коштів становлять надходження з Податкової обсягом 76,6 млрд грн (+9,8% до плану). Майже половину коштів з податків отримано від податку на прибуток підприємств (35,7 млрд грн). Близько 12 млрд грн кожен приносить справляння ПДФО та податку на додану вартість.

Від Митниці бюджет отримав 42,2 млрд грн (+13,2% плану), з яких 39,5 млрд грн надійшло у вигляді податку на додану вартість, ще 2,5 млрд грн – ввізного мита.

Від єдиного соцвнеску до Пенсійного фонду та фондів соцстрахування отримано 29,8 млрд грн.

Кінець року: результати

За 11 місяців року бюджет до загального фонду отримав 984,3 млрд грн. Таким чином, розпис перевиконано на 4,4% (+41,6 млрд грн).

З них 564,7 млрд грн – податкових надходжень (+5,6% плану), митних – 363,9 млрд грн (+3,9%).

Також перевиконали план надходжень єдиного соцвнеску до Пенсійного фонду та фондів соцстрахування. Їх отримано 310,4 млрд грн, або на 7,9 млрд грн понад плану. Із зазначеної суми 29,8 млрд грн надійшло в листопаді.

Щодо видатків, то за 11 місяців план досі не виконується на 6,5%. Їхній обсяг становить понад 1 трлн грн. Фінансування соцвидатків, видатків на оборону, на обслуговування боргу та субвенції й дотації місцевим бюджетам здійснювалось повністю.

Також не виконується план запозичень, які з обсягом 478,8 млрд грн відстають від розпису на 21,8%.

Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету залучено 313,3 млрд грн, зокрема в іноземній валюті – 85,6 млрд грн ($2,5 млрд та €583,7 млн).

Із зовнішніх джерел залучено 143,7 млрд грн, зокрема – 48,2 млрд грн (1,75 млрд дол) шляхом розміщення 8-річних ОЗДП під 6,876% річних та їхнього дорозміщення з дохідністю 6,30%.

Крім того, у вересні уряд отримав 37,9 млрд грн (1,0 млрд СПЗ) від розподілу 650 млрд доларів коштів МВФ. У жовтні Україна також отримала 600 млн грн макрофінансової допомоги від ЄС, а у листопаді – другий транс у 700 млн грн від МВФ.

На погашення державного боргу спрямовано 412,3 млрд грн (96,4% плану), платежі з обслуговування – 142,4 млрд грн (96,4% плану).

Нагадуємо:

Уряд попри перевиконання надходжень до державного бюджету продовжує відставати за видатками у січні-жовтні на 7,3%

Економічна правда