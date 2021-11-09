Курс валют на 9 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

фото нбу

9 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,07 – 26,09 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,07 – 26,09 гривні;

Євро – 30,20 – 30,22 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,03 — 26,29 гривні. Євро купують за 30,02 гривні, продають за 30,36 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,11 – 26,20 гривні, євро – 30,14 – 30,28 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійок, встановивши його на 9 листопада на рівні 26,08 гривні.

8 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,07 – 26,09 гривні.

Економічна правда