Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют на 9 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Вівторок, 9 листопада 2021, 10:55
 
фото нбу

9 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,07 – 26,09 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,07 – 26,09 гривні;

Євро – 30,20 – 30,22 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,03 — 26,29 гривні. Євро купують за 30,02 гривні, продають за 30,36 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,11 – 26,20 гривні, євро – 30,14 – 30,28 гривні.

Нагадуємо

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійок, встановивши його на 9 листопада на рівні 26,08 гривні.

8 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,07 – 26,09 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Офіційний курс: гривня ослабла до євро 8 листопада 2021, 19:53
Курс валют на 8 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 8 листопада 2021, 11:15
Курс валют: гривня продовжує сильно зміцнюватися 8 листопада 2021, 09:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!