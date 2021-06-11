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Антимонопольний комітет дозволив "Укртранснафті" керувати "трубою Медведчука" – ЗМІ

П'ятниця, 11 червня 2021, 16:43
 

Антимонопольний комітет на засіданні 11 червня надав дозвіл дочці "Нафтогазу", "Укртранснафті", управляти нафтопроводом "Самара – Західний напрямок".

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на учасника засідання Комітету.

Справу про концентрацію у вигляді набуття "Укртранснафтою" в управління активів, що належать "Прикарпатзахідтрансу", АМКУ  відкрив 2 червня.

Як зазначається у порядку денному на 11 червня, результати розгляду справи містять матеріали з обмеженим доступом.

Довідка:

Трубопроводи "Самара-Західний напрямок" та "Грозний - Армавір - Трудова" були побудовані за часів Радянського Союзу і знаходилися у загальносоюзній власності. Після проголошення незалежності на підставі правонаступництва він мав перейти у власність держави Україна.

Проте посадові особи "дочки" російської компанії "Транснафтопродукт", "Прикарпатзахідтранс", трубопроводи у власність України не передали.

Станом на 1 листопада 1992 року вартість майна була оцінена у 8,18 млн доларів. Протяжність нафтопродуктопроводів становить 1433 км.

Нагадуємо:

Енергетична митниця відмовила дочці "Нафтогазу", "Укртранснафті", у підтвердженні повноважень щодо управління окремими активами нафтопроводу "Самара – Західний напрямок", адже формально вони досі у власності "Прикарпатзахідтрансу".

Господарський суд Житомирської області відкрив провадження за позовом Фонду державного майна про повернення у власність держави нафтопроводу "Самара – Західний напрямок". 

Агентство з розшуку та управління активами за результатами конкурсу обрало управителем частини нафтопроводу "Самара –Західний напрямок" дочку "Нафтогаза" – "Укртранснафту".

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

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Нафтогаз Укртранснафта

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