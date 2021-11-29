Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс: гривня продовжує слабнути до долара і євро

Понеділок, 29 листопада 2021, 19:35
 
getty images

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 30 листопада на рівні 27,17  гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,65 грн (на 29 листопада – 30,58 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 29 листопада на рівні 27,10 гривні.

29 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 – 27,14 гривні.

29 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 – 27,27 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня на закритті міжбанку ослабла 29 листопада 2021, 17:20
Курс валют на 29 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 29 листопада 2021, 10:51
Гривня розпочала тиждень падінням 29 листопада 2021, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!