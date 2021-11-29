Офіційний курс: гривня продовжує слабнути до долара і євро

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Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 30 листопада на рівні 27,17 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,65 грн (на 29 листопада – 30,58 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 29 листопада на рівні 27,10 гривні.

29 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 – 27,14 гривні.

29 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 – 27,27 гривні.

Економічна правда