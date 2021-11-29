Курс валют на 29 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
29 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 – 27,14 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 27,12 – 27,14 гривні;
Євро – 30,57 – 30,59 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,06 — 27,30 гривні. Євро купують за 30,39 гривні, продають за 30,81 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,15 – 27,20 гривні, євро – 30,31 – 30,49 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 29 листопада на рівні 27,10 гривні.
25 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 – 27,07 гривні.
Економічна правда
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