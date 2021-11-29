Гривня на закритті міжбанку ослабла

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29 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 – 27,27 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,25 – 27,27 гривні;

Євро – 30,68 – 30,70 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,10 — 27,33 гривні. Євро купують за 30,46 гривні, продають за 30,82 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,21 – 27,30 гривні, євро – 30,63 – 30,77 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 29 листопада на рівні 27,10 гривні.

29 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 – 27,14 гривні.

25 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 – 27,07 гривні.

Економічна правда