"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяг позик сягнув 73,5 мільярдів

фото: міністерство фінансів

Зі старту держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 27 659 кредитів на загальну суму 73,5 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Із загальної суми 8,8 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 42,1 млрд грн - у якості антикризових кредитів, 22,6 млрд грн - видали в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів.

За минулий тиждень у межах програми видали 456 кредитів на загальну суму 1,27 млрд грн.

У проєкті Державного бюджету-2022 передбачено 3 млрд грн (включаючи Доступну іпотеку 7%).

"Це дозволить надати підтримку для розвитку ще 20 тис підприємцям", - кажуть у Мінфіні.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" реалізується Фондом розвитку підприємництва (ФРП), який на сьогодні уклав угоди про співробітництво з 39-ма банками на умовах компенсації відсотків.

Нагадаємо:

Із моменту старту держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 26 410 кредитів на суму 69,7 млрд грн.

Прем'єр Денис Шмигаль дав завдання Мінфіну спільно з очільниками областей опрацювати механізми вдосконалення інвестиційної складової програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Кабінет міністрів прийняв постанову, спрямовану на залучення більшої кількості учасників до державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%".

Економічна правда