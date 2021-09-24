"Доступні кредити 5-7-9%": Шмигаль доручив посилити інвестскладову програми

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Прем'єр Денис Шмигаль дав завдання Мінфіну спільно з очільниками областей опрацювати механізми вдосконалення інвестиційної складової програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє Урядовий портал за підсумками наради за участі представників банківського сектору

Зазначається, що на зустрічі були присутні міністр фінансів Сергій Марченко, міністр юстиції Денис Малюська, представники Національного банку, Офісу президента, народні депутати.

Зокрема, обговорили питання підвищення ефективності програм кредитування для малого й середнього бізнесу і програм іпотечного кредитування.

"Прем'єр-міністр наголосив на важливості посилення інвестиційної складової програми "Доступні кредити 5-7-9%". Він дав завдання Міністерству фінансів спільно з очільниками областей опрацювати механізми її вдосконалення", - повідомили в уряді.

"Наше завдання - щоб програмою доступних кредитів активніше користувалися підприємці, які створюють робочі місці та стимулюють розвиток економіки", - сказав Шмигаль.

Також він заявив про ефективність президентської програми іпотечних кредитів "Доступна іпотека 7%".

"На сьогодні іпотечні кредити видають уже 17 банків. Підписано 847 кредитних договорів на загальну суму понад 722 млн грн.

Програма працює, і ми маємо розвивати її далі - не лише в містах-мільйонниках, але й у невеликих містах - аби більше українців могли отримати доступне та якісне житло", - додав прем'єр.

Також на нараді обговорили питання забезпечення адміністрування процедур, необхідних для податкової амністії.

Шмигаль звернувся до Державної служби фінансового моніторингу та НБУ з проханням дати розєяснення для фінансових установ щодо роботи нового закону.

Нагадаємо:

Із початку держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 23 326 кредитів на загальну суму 61,4 млрд грн.

З моменту старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 22 549 кредитів на загальну суму 59,5 млрд грн.

Форум провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, надіслав лист до Національного банку та Міністерства фінансів з проханням "обмежити реалізацію програми "Доступні кредити 5-7-9%".

В листі голова правління "Райффайзен Банку" Олександр Писарук від імені всіх членів Форуму заявляє, що наразі бюджетні кошти витрачаються переважно не на підтримку бізнесу, що постраждав від карантину та не на фінансування інвестиційних проєктів чи створення нових робочих місць, а на поповнення оборотних коштів платоспроможного бізнесу.

Іншими словами: кошти платників податків спрямовані на пільгові кредити витрачаються не за призначенням, а виграють від них стійкі та цілком платоспроможні підприємства.

"Якщо за даними "Райффайзен Банку" скласти типовий портрет учасника програми, то це буде діюче підприємство сільського господарства, що отримало антикризовий кредит або рефінансування.

Здебільшого подібні підприємства є доволі стійкими, не зазнали значних втрат від згортання ділової активності у 2020 році та намагаються легально зменшити видатки від фінансової діяльності", – зазначається в листі.

За даними Мінекономіки, на 2 серпня частка підприємств агросектору, які оформили пільгові кредити від початку роботи програми, сягає 46%. Левову частину цих кредитів видавали на початку цього року, у період посівної.

В листі наголошується: якщо залишити програму працювати так і надалі, то вона нестиме низку ризиків як для самих позичальників, так і для економіки в цілому.

На 3 серпня Форум провідних міжнародних фінансових установ так і не отримав відповідей ні від Міністерства фінансів ні від Національного банку.

Програму "Доступні кредити 5-7-9%" будуть переглядати у 2022 році - зокрема, уряд може відмовитися від кредитування підприємств, які направляють гроші на поточну діяльність, повідомив ЕП співрозмовник у Мінфіні.

Приватбанк не підтримує заяви Форуму провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, щодо можливого скорочення програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що завдяки програмі "5-7-9%" держава підтримала бізнес під час карантину і підкреслив, що у відомстві працюють над оновленням програми.

Детальніше читайте у матеріалі: Програма не досягла цілі: банки просять згорнути антикризові кредити 5-7-9 від Зеленського

Економічна правда