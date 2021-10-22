Уряд розширив умови програми по доступних кредитах для бізнесу

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Кабінет міністрів прийняв постанову, спрямовану на залучення більшої кількості учасників до державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

"Постановою також запроваджено державну програму фінансового лізингу для суб'єктів мікро, малого та середнього підприємництва (ММСП).

Одними із головних пріоритетів Мінфіну залишається розвиток ринку послуг кредитування підприємців та створення фінансових механізмів для запуску іпотечних інструментів. Ми завжди готові до викликів та удосконалення таких програм", - заявив заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

До програми "Доступні кредити 5-7-9%" долучили фізосіб - підприємців з річним доходом до 50 млн грн, які зможуть отримати пільгові кредити за ставкою 12% річних до 1 млн грн без застави (кредит може бути забезпечено поручительством).

"Також удосконалено процедуру поєднання програми "Доступні кредити 5-7-9%" з регіональними програмами підтримки та розвитку малого бізнесу через співпрацю Фонду розвитку підприємництва з місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування.

Це дозволить збільшити обсяг допомоги підприємствам малого та середнього бізнесу за рахунок об’єднання коштів державного та місцевих бюджетів у рамках реалізації програми", - розповіли у Мінфіні.

Також постановою внесли зміни до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів, якими передбачено спрощення вимог до предмета іпотеки, що придбається позичальником:

скасовано вікові обмеження до нерухомого майна (крім об'єктів нерухомості в обласних центрах із чисельністю населення більше 1 млн, що мають бути прийняті в експлуатацію або реконструйовані не раніше ніж протягом десяти років);

збільшено ліміт можливого перевищення площі предмета іпотеки з 20% на 40% від нормативної площі, яка оплачується позичальником самостійно.

Нагадаємо:

Прем'єр Денис Шмигаль дав завдання Мінфіну спільно з очільниками областей опрацювати механізми вдосконалення інвестиційної складової програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Економічна правда