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"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяг позик сягнув майже 70 мільярдів

Понеділок, 8 листопада 2021, 13:35
 
фото: міністерство фінансів

Із моменту старту держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 26 410 кредитів на суму 69,7 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Із загальної суми 8,38 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 39,19 млрд грн - у якості антикризових кредитів, 22,18 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів.

 

За минулий тиждень у межах програми видали 584 кредитів на загальну суму 1,43 млрд грн.

Програма 5-7-9% реалізується Фондом розвитку підприємництва (ФРП), який на сьогодні уклав угоди про співробітництво з 39-ма банками на умовах компенсації відсотків.

 

Нагадаємо:

Прем'єр Денис Шмигаль дав завдання Мінфіну спільно з очільниками областей опрацювати механізми вдосконалення інвестиційної складової програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Кабінет міністрів прийняв постанову, спрямовану на залучення більшої кількості учасників до державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%".

Економічна правда

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Мінфін кредити банки

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