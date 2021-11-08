"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяг позик сягнув майже 70 мільярдів
Із моменту старту держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 26 410 кредитів на суму 69,7 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Із загальної суми 8,38 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 39,19 млрд грн - у якості антикризових кредитів, 22,18 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів.
За минулий тиждень у межах програми видали 584 кредитів на загальну суму 1,43 млрд грн.
Програма 5-7-9% реалізується Фондом розвитку підприємництва (ФРП), який на сьогодні уклав угоди про співробітництво з 39-ма банками на умовах компенсації відсотків.
Нагадаємо:
Прем'єр Денис Шмигаль дав завдання Мінфіну спільно з очільниками областей опрацювати механізми вдосконалення інвестиційної складової програми "Доступні кредити 5-7-9%".
Кабінет міністрів прийняв постанову, спрямовану на залучення більшої кількості учасників до державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%".
Економічна правда
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