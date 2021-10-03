Зеленський: на Донбасі заплановано побудувати ще два аеропорти

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі заплановано побудувати ще два аеропорти, які будуть тимчасовою альтернативою летовищам у окупованих Донецьку та Луганську.

Про це йдеться на сайті ОП.

Він зауважив, що також уже знайдено майданчик для аеропорту, який забезпечить авіасполучення з Маріуполем, адже в самому місті будувати летовище не можна через питання безпеки.

Нагадуємо:

Маріупольський регіональний аеропорт буде побудований на стику двох областей - Донецької та Запорізької. Про це 19 липня на зустрічі з журналістами розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко