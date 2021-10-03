Всі розділи
Укр / Рус

Зеленський: на Донбасі заплановано побудувати ще два аеропорти

Неділя, 3 жовтня 2021, 16:14

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі заплановано побудувати ще два аеропорти, які будуть тимчасовою альтернативою летовищам у окупованих Донецьку та Луганську. 

Про це йдеться на сайті ОП.

Він зауважив, що також уже знайдено майданчик для аеропорту, який забезпечить авіасполучення з Маріуполем, адже в самому місті будувати летовище не можна через питання безпеки.

Нагадуємо: 

Маріупольський регіональний аеропорт буде побудований на стику двох областей - Донецької та Запорізької. Про це 19 липня на зустрічі з журналістами розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

аеропорт Зеленський Донбас

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Де брати гроші на модернізацію регіональних аеропортів 24 вересня 2021, 08:26
Будівництво аеродрому в Дніпрі: новим підрядником став "фаворит" "Укравтодору" 20 вересня 2021, 17:10
Аеропорт "Ужгород" розпочав повноцінну роботу 10 вересня 2021, 17:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!