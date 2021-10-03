Зеленський: на Донбасі заплановано побудувати ще два аеропорти
Неділя, 3 жовтня 2021, 16:14
Президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі заплановано побудувати ще два аеропорти, які будуть тимчасовою альтернативою летовищам у окупованих Донецьку та Луганську.
Про це йдеться на сайті ОП.
Він зауважив, що також уже знайдено майданчик для аеропорту, який забезпечить авіасполучення з Маріуполем, адже в самому місті будувати летовище не можна через питання безпеки.
Нагадуємо:
Маріупольський регіональний аеропорт буде побудований на стику двох областей - Донецької та Запорізької. Про це 19 липня на зустрічі з журналістами розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко
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