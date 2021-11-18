Закон про 2,5 млрд з бюджету на дороги й інфраструктуру пройшов перше читання

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Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №6298, який передбачає виділення з держбюджету-2021 2,5 млрд на дороги, інфраструктурну субвенцію та на національного авіаперевізника.

Про це повідомляє прес-служба Ради.

Документ підтримали 236 нардепів.

Законопроєктом пропонують збільшити на 2,5 млрд грн доходи держбюджету і спрямувати їх:

Мінінфраструктури на фінансування нової бюджетної програми "формування статутного капіталу акціонерного товариства, що здійснює завдання та функції національного авіаперевізника" - 500 млн грн;

Укравтодору на фінансування бюджетної програми "розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" - 1 млрд грн;

Мінфіну (загальнодержавні видатки та кредитування) - на фінансування бюджетної програми "субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери" - 1 млрд грн.

"Джерелом покриття видатків держбюджету на фінансування вказаних бюджетних програм пропонується визначити додаткові надходження від податків на прибуток підприємств податку та на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування, рентних плат за спеціальне використання лісових ресурсів та за спеціальне використання води", - пояснили в Раді.

Нагадаємо:

У Верховній Раді пропонують виділити із держбюджету-2021 2,5 млрд грн - кошти підуть, зокрема, на ремонти і будівництво доріг, інфраструктурні проєкти у рамках "Великого будівництва".

Кошти також планують спрямувати на формування статутного капіталу акціонерного товариства, що здійснює завдання та функції національного авіаперевізника.

Економічна правда