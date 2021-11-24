Маск продав акцій Tesla ще на 1,05 мільярда доларів

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Американський мільярдер Ілон Маск продав ще 934 тисячі акцій компанії Tesla на 1,05 млрд доларів.

Про це пише Reuters з посиланням на дані Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США.

Маск продав ще 934 091 акцію виробника електромобілів на суму 1,05 млрд доларів після того, як використав опціон на покупку 2,15 мільйона акцій, свідчать додкументи регулятора.

"Найбагатша людина світу Маск написав 6 листопада у Twitter, що продасть 10% своїх акцій, якщо користувачі платформи це схвалять. Більшість із них погодилися на продаж.

З тих пір він продав 9,2 мільйона акцій на суму 9,9 мільярда доларів. У вівторок Маск продав 934 091 акцію, щоб виконати зобов’язання щодо податків, пов’язаних із використанням опціонів на акції", - пише агентство.

Нагадаємо:

Генеральний директор Tesla Ілон Маск продав акцій на суму близько 5 мільярдів доларів.

Як пише WSJ, Маск продав акції для виконання податкових зобов'язань, пов'язаних із реалізацією опціонів на них.

Акції Tesla на торгах 8 листопада впали після того, як підписники засновника компанії Ілона Маска проголосували за продаж 10% його частки.

Засновник Tesla Ілон Маск оголосив про додатковий продаж акцій виробника електромобілів на суму близько 687 млн дол.

СEO Tesla Ілон Маск продав акції компанії ще на 930 млн доларів для покриття опціону на акції.

Економічна правда